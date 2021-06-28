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Корабль-призрак нашли у островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии

Происшествия
/ Обновлено: 28 июня 2021 11:10 92

Корабль-призрак нашли у островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии
/ Пресс-служба Северного флота

У британских островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии обнаружили корабль с мертвыми людьми на борту. Власти пытаются установить причину смерти экипажа.

Небольшое судно было замечено местным рыбаком 24 июня, он вызвал полицию. Ступившие на борт правоохранители нашли тела 20 человек с признаками разложения. В настоящий момент они выясняют пункт назначения корабля и обстоятельства гибели экипажа, сообщает издание Turks and Caicos Sun.

Группа островов Теркс и Кайкос находится в Атлантическом океане, юго-восточнее архипелага Багамские острова. Это любимое место туристов, которые приезжают за острыми ощущениями — дайвингом и морской охотой.

#корабль #команда #вест-индия
Корабль-призрак нашли у островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии
Корабль-призрак нашли у островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии
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