Корабль-призрак нашли у островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии

/ Пресс-служба Северного флота

У британских островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии обнаружили корабль с мертвыми людьми на борту. Власти пытаются установить причину смерти экипажа.

Небольшое судно было замечено местным рыбаком 24 июня, он вызвал полицию. Ступившие на борт правоохранители нашли тела 20 человек с признаками разложения. В настоящий момент они выясняют пункт назначения корабля и обстоятельства гибели экипажа, сообщает издание Turks and Caicos Sun.

Группа островов Теркс и Кайкос находится в Атлантическом океане, юго-восточнее архипелага Багамские острова. Это любимое место туристов, которые приезжают за острыми ощущениями — дайвингом и морской охотой.