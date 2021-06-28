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Медики назвали эффективные способы снять боль в руке после прививки от COVID-19

Общество
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Медики назвали эффективные способы снять боль в руке после прививки от COVID-19
pixabay.com /

Дискомфорт в области плеча после прививки от коронавирусной инфекции ощущают многие люди. Однако есть несколько способов облегчить этот симптом.

В первую очередь врачи рекомендуют смочить чистую ткань холодной водой, чтобы приложить к месту инъекции. Благодаря этому спадет отек и уйдут болевые ощущения.

Также после процедуры вакцинации можно выпить препараты, которые помогут снять озноб и первые признаки простуды. Еще один действенный способ — это расслабление руки непосредственно перед уколом. А сразу после инъекции нужно аккуратно вытянуть руку и медленно согнуть, чтобы усилить приток крови к этому месту.

Около месяца после вакцинации от COVID-19 лучше воздержаться от долгого пребывания на солнце. Воспаление от ультрафиолетового излучения способно ухудшить реакцию на прививку, передает сайт 360tv.ru.

#здоровье #вакцинация #коронавирус
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