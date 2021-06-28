«Англичане и прочая шваль»: Кедми поставил Запад на место после инцидента в Черном море

PrScr YouTube / PrScr Россия 24

Жесткая реакция России на провокацию в Черном море возле Крыма дала понять Западу — делать все, что захочется не выйдет. Об этом заявил политолог и военный эксперт Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Когда британский эсминец пересек границу территориальных вод РФ, Лондон не рассчитывал, что российские моряки после череды устных предупреждений откроют огонь по курсу корабля Ее Величества. После инцидента правительство Великобритании осознало, что не стоит перегибать палку с Россией, считает Кедми.

«Англичане поняли. И не только англичане, но и французы, шведы и прочая шваль, которая шляется возле ваших территориальных вод. Делает страшное лицо, пытаясь доказать, что они хозяева на Черном море. Времена, когда британский флот мог делать на Черном море все, что он хотел, кончились в прошлом веке», — подчеркнул политолог.

Кедми пригрозил, что раз Западу «хочется», то можно напомнить им Балаклавское сражение 1854 года, только на просторах моря.

Prt Scr youtube.com / Россия 24

Инцидент, вызвавший большой резонанс в мировом сообществе, произошел 23 июня. Британский эсминец Defender зашел на три километра вглубь российских вод близ мыса Фиолент. Патрульное судно России неоднократно призывало корабль сменить курс, но тот не подчинился. Тогда российские военные открыли предупредительный огонь по маршруту Defender.

Минобороны Великобритании настаивало, что корабль Королевского флота следовал утвержденному «мирному» курсу, а выстрелов и провокаций никаких не было. Позднее в МО заявили, что выстрелы были учебными и не были направлены в сторону эсминца.

Однако версия Британии быстро рассыпалась после того, как в Сети появились видеокадры ФСБ РФ, доказывающие правоту российской стороны. Кроме того, на борту Defender находился британский журналист из пула минобороны страны, который также опроверг заявления своего правительства.

Несколько дней назад выяснилось, что судно Королевского флота намеренно пошло на провокацию, а окончательный маршрут Defender утверждал сам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.