Крымские музыканты поют душевные песни о Киеве на набережной Ялты

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Уличные музыканты исполняют песни на украинском языке о Киеве на набережной крымской Ялты.

Неподалеку от часовни пожилой музыкант спел песню, написанную в 1962 году композитором Игорем Шамо и поэтом Дмитрием Луценко. На синтезаторе ему подыгрывала ассистентка. Песня является официальным гимном Киева с 2014 года.

"Як тебе не любити, Києве мій!" — поет пожилой седовласый мужчина.

Атмосфера на набережной Ялты после событий на Украине не поменялась, людям не важна политика, а каждое лето среди исполняемых песен можно услышать композиции как на русском, так и на украинском языках. Часто звучат песни Святослава Вакарчука, Кузьмы Скрябина, групп "Бумбокс" и "Вопли Видоплясова".

Сами отдыхающие нередко просят артистов исполнить песни на украинском, такие композиции всегда воспринимаются туристами и крымчанами очень тепло, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее стало известно, что Севастополь оказался на последнем месте в рейтинге доступности покупки жилья. Накопить на двухкомнатную квартиру там можно за 15,9 года, пишет сайт 360tv.ru.