Де Бур может остаться без работы после вылета Нидерландов с Евро-2020

Королевский футбольный союз Нидерландов принял решение уволить Франка де Бура, который занимает пост главного тренера национальной команды. Об этом заявил журналист Николо Скира.

Сборная Нидерландов неожиданно проиграла Чехии в 1/8 финала Евро-2020 и покинула европейский турнир. Как написал в Twitter Скира со ссылкой на источник, многие члены футбольной организации страны разочарованы подобным результатом.

51-летний Франк Де Бур возглавил сборную Нидерландов осенью 2020 года.

