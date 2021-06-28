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Де Бур может остаться без работы после вылета Нидерландов с Евро-2020

Спорт
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Де Бур может остаться без работы после вылета Нидерландов с Евро-2020
Global Look Press / Paul Chesterton via www.imago-im/www.imago-images.de

Королевский футбольный союз Нидерландов принял решение уволить Франка де Бура, который занимает пост главного тренера национальной команды. Об этом заявил журналист Николо Скира.

Сборная Нидерландов неожиданно проиграла Чехии в 1/8 финала Евро-2020 и покинула европейский турнир. Как написал в Twitter Скира со ссылкой на источник, многие члены футбольной организации страны разочарованы подобным результатом.

51-летний Франк Де Бур возглавил сборную Нидерландов осенью 2020 года.

#евро-2020 #сборная нидерландов #франк де бур
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