Власти Камчатки ограничат въезд туристов и вахтовиков в регион в связи с пандемией

Global Look Press / Serguei Fomine

Туристы смогут попасть на полуостров только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или после вакцинации от коронавирусной инфекции.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил создать нормативную базу, устанавливающую новые правила въезда в регион для туристов и вахтовиков. Согласно планам регионального правительства, туристы смогут попасть на Камчатку при наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования на коронавирус или после вакцинации. Вахтовиков же планируют пускать только после прививки.

Вакцинация — эффективный способ защиты организма от коронавируса. Она позволяет выработать иммунитет к заболеванию и снижает риск заражения тяжелой формой COVID-19.