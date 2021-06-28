Посол США сообщил о необходимости снижения влияния антироссийских санкций на Казахстан

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Вашингтон пытается добиться снижения влияния антироссийских санкций на Казахстан, заявил посол США в Нур-Султане Уильям Мозер.

Дипломат отметил, что антироссийские санкции должны оказывать влияние исключительно на Москву. Таким образом Белый дом пытается "изменить поведение" России.

"Мы не хотим, чтобы был побочный эффект на Казахстан. Мы хотим работать и делаем это сейчас — работаем вместе с государством Казахстан для того, чтобы смягчить эти побочные эффекты", — сказал он в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Вместе с тем посол отметил, что США испытывают интерес к стабилизации отношений с Казахстаном.

Ранее Евросоюз признал антироссийские санкции неэффективными. Однако решение об их продлении все равно было принято.