Медиагруппа «Патриот» проведет пресс-конференцию о вакцинации работников от COVID-19

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Некоторые категории граждан должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса в ряде регионов России. Вопросы вакцинации обсудят в медиацентре "Патриот".

Представители бизнеса обсудят вопросы вакцинации сотрудников от коронавирусной инфекции на пресс-конференции, организованной Медиагруппой "Патриот". Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН). В качестве экспертов выступят координатор "Деловой России" Дмитрий Панов, генеральный директор ГК "Теремок" по Санкт-Петербургу Виталий Свидовский, генеральный директор ТК "Невский центр" Дарья Ветрова и директор по персоналу "ГЕРОФАРМ" Александра Арендарь.

Пресс-конференция пройдет 28 июня в 13:00. К участию приглашаются представители различных средств массовой информации, они могут задавать вопросы по ходу проведения мероприятия.