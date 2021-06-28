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В центре погоды "Фобос" пообещали москвичам "суперливень"

Общество
/ Обновлено: 28 июня 2021 10:07 68

В центре погоды «Фобос» пообещали москвичам «суперливень»
pixabay.com /

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что 28 июня в Москве пройдет "суперливень".

В российской столице выпадет до 70% месячной нормы осадков. К вечеру дождь усилится, подчеркивает Тишковец. "Самый опасный период" — часы с 15:00 до 21:00. Кроме того, возможны шквалистый ветер и локальные подтопления, передает РИА Новости.

"Москва сегодня окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. По моим оценкам, местами в Москве и по области может выпасть до 35-50 миллиметров осадков", — пояснил Тишковец.

Он добавил, что, помимо сильного дождя, ожидается шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду.

#москва #дождь #осадки
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