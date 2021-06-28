Корабли ВМФ РФ провели учения по отражению атаки условного противника в Средиземном море

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Пять кораблей Военно-морского флота России были задействованы в учениях в Средиземном море, передает пресс-служба Министерство обороны РФ.

Экипажи успешно отработали задачи по отражению атаки условного противника. К тренировочному процессу были привлечены фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также некоторые другие корабли.

Учения состоялись совместно с ВКС РФ. В ходе тренировок военнослужащие отразили атаку средств условного противника и осуществили действия по противовоздушной обороне.

Отмечается, что особое внимание во время учений было уделено отработке противодействия самолетам и беспилотникам оппонента для совершенствования навыков расчетов ПВО.