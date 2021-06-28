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Военные ВВО уничтожили десант "противника" в ходе учений на Сахалине и Курильских островах

Армия
/ Обновлено: 28 июня 2021 09:37 98

Военные ВВО уничтожили десант «противника» в ходе учений на Сахалине и Курильских островах
Prt Scr youtube.com / Constantin Efimov

Подразделения Восточного военного округа приняли участие в масштабных учениях на Сахалине и Курилах. Были отработаны задачи по уничтожению морского десанта условного противника.

Маневры состоялись на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, передает пресс-служба ВВО. В обнаружении "противника" принимали участие специалисты армейского корпуса, а также артиллерийские и танковые подразделения.

Участники тренировочного процесса отработали целый комплекс задач, направленный на радиационную, химическую и биологическую защиту. Военнослужащие осуществили марш и успешно отразили атаку диверсионных группировок условного противника. К учениям были привлечены свыше 10 тысяч специалистов, около 500 единиц военной техники и более 10 кораблей Тихоокеанского флота РФ.

#сахалин #курилы #вво #военные учения
Военные ВВО уничтожили десант "противника" в ходе учений на Сахалине и Курильских островах
Военные ВВО уничтожили десант "противника" в ходе учений на Сахалине и Курильских островах
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