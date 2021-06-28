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Баранец предположил, кто мог оставить секретное досье на остановке в Британии

Политика
/ Обновлено: 28 июня 2021 09:27 72

Баранец предположил, кто мог оставить секретное досье о РФ на британской остановке
ПолитРоссия /

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец порассуждал на тему того, кто мог оставить секретное досье о России на автобусной остановке в Великобритании.

Речь идет о том, что кто-то на автобусной станции в английском графстве Кент оставил секретные документы министерства обороны Великобритании, которые содержали в себе доскональную информацию об эсминце HMS Defender. Как оказалось, королевство заранее спланировало эту провокацию у берегов Крымского полуострова.

Пачка с документами была обнаружена до самого инцидента с британским эсминцем в территориальных водах Черного моря. Бумаги, которые были распечатаны в PowerPoint, принадлежали одному из очень влиятельных чиновников министерства обороны Великобритании, считает издание BBC. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец полностью солидарен с мнением английских коллег.

"Эти документы очень похожи на достоверные. Мне не раз приходилось держать в руках документы, добытые разведкой. И я всегда обращал внимание на те пометки, которые обычно делаются на таких серьезных бумагах. И в данном случае я не заметил фальши очень похоже на то, что все это правда", заявил Баранец в интервью "ПолитРоссии".

Найденные документы были либо украдены, либо полностью скопированы. Эта акция была направлена на то, чтобы вывести планы Великобритании на чистую воду, тем более, что поводов для такого поступка у честного работника министерства обороны страны было бы достаточно.

#великобритания #украина #Виктор Баранец #секретный документ
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