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Лавров заявил о планах Вашингтона наладить баланс интересов с Москвой

Политика
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Лавров заявил о планах Вашингтона наладить баланс интересов с Москвой
flickr.com / МИД России

Американский лидер Джо Байден и президент России Владимир Путин во время саммита в Женеве выразили желание выстраивать отношения на балансе интересов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил переговоры Путина и Байдена как открытые и плодотворные. Главы государств устно договорились начать предметный диалог по вопросу стратегической стабильности и целесообразности консультаций по вопросам кибербезопасности. Об этом говорится в статье Лаврова, опубликованной на сайте МИД РФ.

"Российский лидер четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение обоюдоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах", — сказал Лавров.

Также в статье министр иностранных дел писал о планах Запада подчинить Россию и Китай своему курсу. Он также отметил, что западные страны пытаются дать понять другим, что в международных делах будут действовать по своему желанию.

#москва #лавров #вашингтон
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