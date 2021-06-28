Работавшая в Ухане вирусолог озвучила возможную причину появления коронавируса

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Американский вирусолог Даниэль Андерсон, работавшая в одной лаборатории китайского института в Ухане, назвала возможную причину возникновения коронавируса.

Андерсон во время беседы с Bloomberg сказала, что коронавирус возник не в лабораториях, а природным путем. Но нельзя полностью отказываться от версии, заключающейся в распространении инфекции из-за действий китайских ученых.

Американский вирусолог также не списывает со счетов тот факт, что в лабораториях могли проходить работы по усилению коронавируса, но вероятность этих действий крайне мала. Для таких работ требуются разрешения на многих уровнях.