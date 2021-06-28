Вирусолог Нетесов назвал новую необычную особенность коронавируса

twitter.com / @MID_RF

Заразившиеся новым штаммом коронавируса способны передавать инфекцию большему числу людей. В этом состоит его ключевая особенность, заявил вирусолог Сергей Нетесов.

При первоначальном штамме заболевший заражал двух-трех человек. В ситуации с новой мутацией при контакте с заболевшим COVID-19 могут заразиться пять-шесть человек.

"Доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся у части населения иммунитет", — подчеркнул Нетесов в беседе с "Лентой.ру".

Вирусолог призвал россиян привиться от коронавируса. Вакцинация, по его словам, позволит выработать коллективный иммунитет.