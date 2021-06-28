Раскрыт популярный обман мошенников с бесплатными объявлениями

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Мошенники создают уловки для россиян на сайтах бесплатных объявлений. Адвокат Кирилл Данилов призвал быть бдительными и проверять потенциальных покупателей.

Злоумышленники могут связаться с автором объявления либо через сайт, либо через мессенджер или соцсети, указанные человеком на сайте. По словам адвоката, мошенники в личных сообщениях обговаривают условия договора и просят произвести оплату, например, за доставку. Для завершения процедуры злоумышленники просят данные карты и код, полученный смской.

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Данилов предупредил, что мошенники могут отправлять фишинг-страницы, которые похожи на сайт с платежкой, и скриншоты банковских приложений и чеков.

"Во избежание рисков мошенничества следует уделить повышенное внимание вопросам предварительной оплаты, не вводить и не передавать данные, позволяющие изъять имущество. Несмотря на бытовой характер сделки, следует также с должной степенью осмотрительности подходить к выбору контрагентов", — раскрыл Данилов популярный обман мошенников в разговоре с "Прайм".

Он добавил, что проверить подлинность чеков возможно на различных сервисах, в том числе на платформе ФНС. Эксперт призвал россиян быть внимательными.