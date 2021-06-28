Генерал СБУ посоветовал Киеву не ждать помощи НАТО в случае войны с РФ

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Украине, в случае военного конфликта с Россией, придется рассчитывать только на саму себя, сообщил генерал СБУ Василий Вовк.

Факт совместных военных учений украинской армии и представителей США можно рассматривать только как утешительный ход с американской стороны в связи с непринятием Украины в состав НАТО.

"Лучше бы они действительно дали четкий ответ относительно НАТО и, возможно, нам тогда не нужны были бы эти учения, потому что учения — это не война", — заявил Вовк.

Саммит, прошедший в швейцарской Женеве 16 июня между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Джозефом Байденом, дал четкий ответ: Украину не примут в состав Североатлантического альянса из-за общих границ с таким мощным государством как Россия, подытожил генерал СБУ.