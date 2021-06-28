Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Генерал СБУ посоветовал Киеву не ждать помощи НАТО в случае войны с РФ

Политика
62

Генерал СБУ посоветовал Киеву не ждать помощи НАТО в случае войны с РФ
wikipedia.org / не указан / CC BY-SA 3.0

Украине, в случае военного конфликта с Россией, придется рассчитывать только на саму себя, сообщил генерал СБУ Василий Вовк.

Факт совместных военных учений украинской армии и представителей США можно рассматривать только как утешительный ход с американской стороны в связи с непринятием Украины в состав НАТО.

"Лучше бы они действительно дали четкий ответ относительно НАТО и, возможно, нам тогда не нужны были бы эти учения, потому что учения это не война", заявил Вовк.

Саммит, прошедший в швейцарской Женеве 16 июня между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Джозефом Байденом, дал четкий ответ: Украину не примут в состав Североатлантического альянса из-за общих границ с таким мощным государством как Россия, подытожил генерал СБУ.

#россия #война #Василий Вовк #новости политики #сбу украины
Вирусолог Нетесов назвал новую необычную особенность коронавируса
Вирусолог Нетесов назвал новую необычную особенность коронавируса
Общество
07:40 | 28 июня
Раскрыт популярный обман мошенников с бесплатными объявлениями
Раскрыт популярный обман мошенников с бесплатными объявлениями
Общество
07:02 | 28 июня
Генерал СБУ посоветовал Киеву не ждать помощи НАТО в случае войны с РФ
Генерал СБУ посоветовал Киеву не ждать помощи НАТО в случае войны с РФ
Политика
06:55 | 28 июня