Власти Китая заявили об уверенности в успешном развитии России при Путине

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Высшее руководство Китая верит в успешное развитие Российской Федерации, пока президентом государства будет Владимир Путин.

Об этом заявил заместитель главы отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии КНР Го Ечжоу.

"Мы уверены, что под руководством президента Путина российский народ сможет добиться реализации всех поставленных задач государственного развития", — сообщил представитель Китая в интервью ТАСС.

Недавно глава российского МИД Сергей Лавров обвинил западные страны в попытке подчинить себе Москву и Пекин. Однако добиться подчинения со стороны России и Китая у них не получится, заверил политик.