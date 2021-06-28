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Посольство США в РФ прекратит оказывать консульские услуги с 1 августа

Политика
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Посольство США в РФ прекратит оказывать консульские услуги с 1 августа
Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Американское посольство в России не сможет оказывать консульские услуги с 1 августа. Такое заявление сделал посол США Джон Салливан.

С 1 августа в посольстве будет работать небольшой штат сотрудников, подчеркнул Салливан. Он отметил, что это стало причиной введения ограничений на работу американского диппредставительства в Москве.

"Мы не сможем предоставлять консульские услуги", подчеркнул американский посол.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее анонсировал встречу с коллегами из США. На встрече дипломаты обсудят вопрос работы загранучреждений и визовые проблемы.

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