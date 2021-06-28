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Военный суд Москвы арестовал обвиняемых в мошенничестве офицеров авиации ФСБ

Происшествия
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Военный суд Москвы арестовал обвиняемых в мошенничестве офицеров авиации ФСБ
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Офицеры авиации ФСБ Юрий Кравченко, Артем Сохин и Сергей Романов были арестованы в Москве по делу о мошенничестве в крупном размере.

Меру пресечения обвиняемым избрал 235-й Гарнизонный военный суд. Кравченко, Сохина и Романова арестовали на два месяца.

"Всем троим военнослужащим авиации ФСБ предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)", подчеркнул источник ТАСС в правоохранительных органах.

Офицеры проходят обвиняемыми по делу, связанному с хищением 63 499 600 рублей. Преступные действия были совершены в период с 2017 по 2019 годы.

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