Военные США нанесли удар по проиранским группировкам на границе Сирии и Ирака

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Армия США нанесла удар с воздуха по объектам проиранских группировок на границе между Сирией и Ираком. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам, которые поддерживаются ополчением Ирака и Сирии. Такой приказ отдал лично верховный главнокомандующий Джо Байден. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны.

Воздушные удары были совершены с помощью беспилотников. Подобные точечные атаки по объектам проиранских сил были нанесены еще зимой этого года. Тогда министр иностранных дел Сирии назвал атаку со стороны США негативным сигналом, который шел от президента США Джо Байдена.