Лавров назвал позицию ЕС по отношениям с Россией «подпеванием» США

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Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что Евросоюз "подпевает" США в отношении России. Об этом говорится в статье министра иностранных дел.

Евросоюз резко изменил свое мнение в отношении того, как должна выстраиваться политика общения с Россией, после прошедшего саммита с участием лидеров российского и американского государств Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Глава США заявил, что в ближайшее время хочет наладить хорошие партнерские отношения с Москвой по многим вопросам. Следует обратить внимание на то, как на самом деле будут проходить переговоры между двумя государствами после устной договоренности, которая была достигнута на саммите в Женеве, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.