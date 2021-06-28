Лавров указал на стремление Запада диктовать РФ и КНР свои условия

mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Запад хочет диктовать России и Китаю свои условия и заставлять их следовать заданным им курсом. На это указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил о серии мероприятий с участием стран Запада перед саммитом РФ и США в Женеве. Все это, по мнению Лаврова, говорит о "публичной солидаризации подходов к отношениям с Москвой".

"Запад хотел, чтобы всем было ясно: он как никогда един и будет делать в международных делах только то, что считает правильным, а других — прежде всего Россию и Китай — заставлять следовать заданному им курсу", — подчеркнул глава МИД РФ в статье, опубликованной в газете "Коммерсантъ" и журнале "Россия в глобальной политике".

Лавров ранее заявил, что положение дел в области стратегической стабильности вызывает большую тревогу. Усугубляет ситуацию выхода США из ДРСМД.