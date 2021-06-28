Девять боевиков ИГ* казнили в Ираке по делу о массовом убийстве

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Высший судебный совет Ирака вынес девяти террористам ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) смертный приговор. Они принимали участие в массовом убийстве на военной базе "Спайкер".

От рук боевиков террористической организации погибли 1,7 тысячи человек. Происшествие произошло в июне 2014 года.

"В ходе следственных мероприятий осужденные признались в совершении преступлений на "Спайкере" летом 2014 года, участвуя в террористических акциях ИГ по захвату провинции Салах-эд-Дин и массовых убийствах. Таким образом, девять осужденных приговариваются к смертной казни через повешение", — сказано в решении судебного совета.

В марте 2015 года было обнаружено несколько массовых захоронений иракских солдат и мирных жителей. Это произошло после освобождения города Тикрит. Превратить это место в мемориальный комплекс недавно предложил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации