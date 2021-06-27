Португалия проиграла Бельгии и вылетела с Евро-2020

Global Look Press / Meng Dingbo/XinHua

Сборная Бельгии обыграла команду Португалии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Бельгийцам хватило одного гола, чтобы лишить команду Криштиану Роналду возможности продолжить борьбу за золото Евро-2020. Мяч в концовке первого тайма забил полузащитник Торган Азар.

Матч первого раунда плеф-офф Евро-2020 между Бельгией и Португалией прошел в Севилье. В этот же день за выход в четвертьфинал сразились Чехия и Нидерланды. Чехи обыграли соперников со счетом 2:0.