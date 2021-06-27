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Зампред РФ при ООН объяснил, почему США можно считать слабеющей державой

Политика
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Зампред РФ при ООН объяснил, почему США можно считать слабеющей державой
russiaun.ru /

Растущие расходы Вашингтона на свержение неугодных правительств позволяют назвать США слабеющей державой.

Таким мнением поделился первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на прошлые заявления экс-посла США в России Майкла Макфола в Twitter.

Дипломат напомнил, что он на протяжении более чем трех лет находился на службе в Нью-Йорке, после чего у него не осталось сомнений относительно того, какая страна является слабеющей державой.

"В США растут расходы только на разведку и военных, чтобы свергать законные власти и убивать невинных! Они называют это порядком, основанным на правилах новый синоним для упадка", говорится в сообщении Полянского.

Ранее Макфол в комментарии относительно первых испытаний российской атомной подводной лодки "Белгород" отметил, что "при этом люди все еще называют Россию слабеющей державой". Он объяснил это якобы упадком "многих частей экономики и общества".

#сша #полянский #слабеющая держава
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