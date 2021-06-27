Летчик раскрыл подробности бомбометания в инциденте с британским эсминцем

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Командир авиационного звена Илья рассказал, как проходило предупредительное бомбометание в инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море.

Британский эсминец вторгся в российские территориальные воды 23 июня. Самолету Су-24М пришлось совершить принудительное бомбометание, чтобы корабль изменил курс.

"После того, как данный корабль продолжал движение в водах Российской Федерации, получили задачу осуществить бомбометание с целью вынудить корабль изменить курс от границ Российской Федерации. Осуществили бомбометание спереди корабля. Затем на повторном заходе убедились, что корабль изменил курс", — подчеркнул летчик в беседе с телеканалом "Звезда".

Бомбометание, как сообщил Илья, велось на безопасном расстоянии от эсминца. Когда Defender вышел из российских территориальных вод, самолет вернулся на аэродром базирования.