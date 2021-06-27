Россиян в Киеве предостерегли от покупки украинской земли

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Верховная рада отменила мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Граждане России приобрести их не смогут, заявили в минэкономики Украины.

Украинские власти, как отметил заместитель главы упомянутого министерства Тарас Высоцкий, станут отслеживать возможные сделки по приобретению земель россиянами. Купленные участки будут конфискованы.

"Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев — мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю", — подчеркнул чиновник в эфире телеканала "Дом".

Перед оформлением сделки, как отметил замминистра, будет производиться дополнительная проверка. Акцент сделают на источниках средств, которыми намерен расплатиться покупатель.