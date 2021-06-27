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Россиян в Киеве предостерегли от покупки украинской земли

Политика
/ Обновлено: 27 июня 2021 21:56 92

Россиян в Киеве предостерегли от покупки украинской земли
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Верховная рада отменила мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Граждане России приобрести их не смогут, заявили в минэкономики Украины.

Украинские власти, как отметил заместитель главы упомянутого министерства Тарас Высоцкий, станут отслеживать возможные сделки по приобретению земель россиянами. Купленные участки будут конфискованы.

"Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю", подчеркнул чиновник в эфире телеканала "Дом".

Перед оформлением сделки, как отметил замминистра, будет производиться дополнительная проверка. Акцент сделают на источниках средств, которыми намерен расплатиться покупатель.

#украина #земли #покупка земель
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