Журавлев посетил с рабочим визитом Владимирскую и Ивановскую области

Федеральное агентство новостей /

Глава партии "Родина" Алексей Журавлев продолжает ездить по населенным пунктам России в рамках проекта "100 городов". В этот раз он посетил Владимирскую и Ивановскую области.

Депутат побывал в разных населенных пунктах Владимирской области и пообщался с местными жителями. В том числе он посетил второй по величине в регионе город Ковров, который считается промышленным центром. Там Журавлев встретился с заместителем главы городской администрации Светланой Аршавиной, которая отметила, что предприятия помогают городу.

"Так и должно быть. Партия "Родина" выступает за то, чтобы налоги с предприятий оставались в городах, где они находятся. Кроме того, мы требуем, чтобы они несли и инфраструктурную нагрузку, а именно — развивали населенные пункты", — сказал Журавлев.

Затем депутат отправился в город Шуя Ивановской области, где выслушал жалобы жителей на плохое благоустройство. Также они осудили местную власть за плохое информирование о мерах соцподдержки.