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ЦИК Армении отклонил ходатайства о признании выборов недействительными

Политика
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ЦИК Армении отклонил ходатайства о признании выборов недействительными
Prt Scr youtube.com / WarGonzo

Центральная избирательная комиссия Армении отклонила ходатайства о признании парламентских выборов недействительными. Об этом сообщили местные телеканалы.

В Армении 20 июня состоялись внеочередные выборы в парламент страны. ЦИК решил отклонить ходатайства предвыборных блоков экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а также партии "Зартонк". Стороны потребовали признать результаты голосования недействительными. Однако Центризбирком отказал в просьбе.

"Выборы могут считаться недействительными только в том случае, если наличие нарушений повлияло на весь избирательный процесс и окончательные результаты", — констатировал председатель ЦИК Тигран Мукучян.

По его словам, таких данных не зарегистрировали. ЦИК не может признать выборы недействительными, заключил Мукучян.

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