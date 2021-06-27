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В Греции с 30 июня обновят правила въезда в страну для иностранных туристов

Общество
/ Обновлено: 27 июня 2021 19:36 50

В Греции с 30 июня обновят правила въезда в страну для иностранных туристов
wikipedia.org / Böhringer Friedrich/CC BY-SA 2.5

Власти Греции изменили правила въезда в страну иностранных туристов, в том числе и россиян. Нововведения вступят в силу с 30 июня.

Теперь путешественникам предстоит сдавать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию прямо на границе. Решение опубликовано в официальной газете правительства.

При этом сведения о том, привился человек от COVID-19 или нет, учитываться не будут. Что касается результатов теста, то их придется дожидаться в месте въезда в страну, говорится в сообщении.

#россия #туризм #греция
В Греции с 30 июня обновят правила въезда в страну для иностранных туристов
В Греции с 30 июня обновят правила въезда в страну для иностранных туристов
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