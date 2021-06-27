Бежавший за границу экс-депутат Гудков намерен активно работать в социальных сетях

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Дмитрий Гудков намерен сфокусироваться на деятельности в интернете и социальных сетях. В частности, он планирует развивать канал на видеоплатформе YouTube.

Бежавший за границу Дмитрий Гудков постепенно превращается не в политика, а в среднестатистического блогера. К такому выводу приходят авторы издания "ПолитЭксперт". Они обратили внимание на интервью Гудкова изданию "Радио Свобода*" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), в котором он заявил о намерении развивать свой канал на YouTube.

По словам Гудкова, политической деятельностью можно заниматься разными способами. К ней относятся, в частности, участие в выборах и митингах, занятия публицистикой и расследованиями. Особо он отметил деятельность в Сети. Бывший парламентарий заявил, что намерен помогать "независимым журналистам" и "политзаключенным" с помощью канала на YouTube.

Как отмечают журналисты "ПолитЭксперта", Гудков пытается создать образ борца для иностранных "коллег". Уголовное дело, которое на него завели, было якобы сфабриковано по политическим мотивам. Подобные заявления не соответствуют действительности: Гудков подозревается в совершении экономического преступления, предусмотренного п. "а" и "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ. В беседе с Федеральным агентством новостей политолог Владимир Шаповалов дал оценку бывшему парламентарию. По его словам, Гудков дисквалифицировался как политик и не занимается активной политической деятельностью.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента