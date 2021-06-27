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Чешского сенатора разочаровали слова президента о версиях взрывов во Врбетице

Политика
/ Обновлено: 27 июня 2021 19:33 67

Чешского сенатора разочаровали слова президента о версиях взрывов во Врбетице
Global Look Press / Roman Vondrous/CTK

Лидер верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил осудил президента страны Милоша Земана за его слова о версиях взрывов на складах с боеприпасами в деревне Врбетице.

Президент Чехии ведет себя безответственно, когда настаивает на существовании нескольких версий о причинах взрывов на складах, считает парламентарий. По мнению политика, глава страны ведет себя нелогично.

"Для меня это огромное разочарование, и я считаю поведение господина президента очень безответственным", — сказал Выстрчил в интервью пражскому телеканалу CNN Prima NEWS.

Он добавил, что Земан может "предполагать, что существует несколько версий". Однако ему следует знать, что специалисты расследуют лишь одну из них.

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