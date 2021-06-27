Пушков указал Франции и Германии на истинные интересы Прибалтики в Евросоюзе

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Страны Прибалтики периферийны для мировой политики, а их единственный интерес — поддерживать враждебность к России, заявил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, в Евросоюзе давно рассматривается вопрос о новой форме принятия решений — не на основе консенсуса, а квалифицированным большинством. Без этого перехода ЕС вместо активной внешней политики будет бесконечно уговаривать участников принять единогласное решение, отметил сенатор в Telegram.

Париж и Берлин должны уяснить, что у них и прибалтов совершенно разные интересы в Евросоюзе. Единственный интерес Латвии, Литвы и Эстонии заключается в том, чтобы поддерживать враждебность по отношению к РФ. Эти страны не беспокоятся за будущее объединения в отличие от Франции и Германии, которые имеют более значительную роль, объяснил Пушков.