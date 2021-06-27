Британское правительство намерено разобраться в деле об отставке главы минздрава

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Правительство Великобритании проведет расследование по делу об утечке видеозаписей с камер наблюдения, расположенных в здании министерства здравоохранения.

Представитель британского правительства Брендон Льюис сообщил, что власти планируют разобраться в скандальном деле, из-за которого глава минздрава Мэтт Хэнкок подал в отставку. Также министерство здравоохранения намерено провести внутреннее расследование по этому инциденту.

"Нам нужно разобраться в этом. Совершенно ясно, что то, что происходит в государственных ведомствах, может быть важным и чувствительным", — сказал он телеканалу Sky News.

Ранее британская газета The Sun опубликовала фото, на котором глава минздрава обнимает и целует свою помощницу Джину Коладанджело в одном из помещений ведомства. Они оба находятся в браке и имеют детей.

Скандал вызвало то, что Хэнкок сначала нанял Коладанджело в качестве своей помощницы, а потом назначил ее на оплачиваемую должность в состав совета минздрава.