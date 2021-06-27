Видео с посадкой китайского марсохода появилось в Сети

twitter.com / NASA's Perseverance Mars Rover

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало видео с посадкой аппарата "Чжужун" на поверхность Марса.

Кадры разместили на YouTube-странице агентства "Синьхуа". На них видно, как марсоход мягко приземляется на поверхность планеты с помощью парашюта. После чего аппарат сразу начинает исследовать Марс.

Стоит отметить, что миссия "Тяньвэнь-1" была запущена с китайского космодрома 23 июля 2020 года. Марсоход коснулся поверхности планеты 15 мая.

Ученые попытаются найти на Марсе признаки жизни. Вместе с тем специалисты спрогнозируют возможность изменения климата для комфортного проживания людей на планете.