Ферстаппен лидировал в гонке Гран-при Штирии

Global Look Press / Hoch Zwei/Keystone Press Agency

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл заезд Гран-при Штирии в рамках очередного этапа гонок "Формула-1".

Второе место на соревновании занял Льюис Хэмилтон, пилот "Мерседеса". Тройку лидеров замкнул его компаньон по команде Валттери Боттас. Его место едва не занял Серхио Перес, однако гонщик сдал позиции и оказался в четвертым.

"Макларен" на заезде представил Ландо Норрис, занявший пятое место. Российский гонщик Никита Мазепин привел команду "Хаас" лишь на 18-е место. Он не уступил только пилотам Джорджу Расселлу и Пьеру Гасли — те сошли с дистанции во время заезда.