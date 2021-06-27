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Ферстаппен лидировал в гонке Гран-при Штирии

Спорт
/ Обновлено: 27 июня 2021 17:56 99

Ферстаппен лидировал в гонке Гран-при Штирии
Global Look Press / Hoch Zwei/Keystone Press Agency

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл заезд Гран-при Штирии в рамках очередного этапа гонок "Формула-1".

Второе место на соревновании занял Льюис Хэмилтон, пилот "Мерседеса". Тройку лидеров замкнул его компаньон по команде Валттери Боттас. Его место едва не занял Серхио Перес, однако гонщик сдал позиции и оказался в четвертым.

"Макларен" на заезде представил Ландо Норрис, занявший пятое место. Российский гонщик Никита Мазепин привел команду "Хаас" лишь на 18-е место. Он не уступил только пилотам Джорджу Расселлу и Пьеру Гасли — те сошли с дистанции во время заезда.

#формула-1 #ферстаппен #гран-при
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