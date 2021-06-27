Сотрудница американского посольства стала жертвой карманников в Киеве

wikipedia.org / Tobias «ToMar» Maier

Карманники похитили личные вещи сотрудницы посольства США на Украине Ейрин Захер. Инцидент произошел в одном из киевских ресторанов, сообщили в полиции.

Женщина обратилась в правоохранительные органы и заявила о пропаже кошелька с денежными средствами и мобильного телефона стоимостью около 65 тыс. рублей. Помимо этого, сотрудница посольства лишилась дипломатического удостоверения и водительских прав. Подозреваемых разыскивают стражи порядка.

Похожий случай произошел в Петербурге. Воры украли кошелек у туриста из США, который прогуливался у Эрмитажа. Мужчина сообщил, что внутри находились деньги, банковские карты и документы.