Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Володин назвал угрозой мировой безопасности британскую провокацию с эсминцем Defender

Политика
/ Обновлено: 27 июня 2021 17:42 97

Володин назвал угрозой мировой безопасности британскую провокацию с эсминцем Defender
politexpert.net / politexpert.net

Любые провокации против ядерной державы подрывают мир и глобальную безопасность, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Таким образом Володин прокомментировал недавний инцидент с кораблем британских ВМС, который вторгся в территориальные воды РФ вблизи Крыма. Председатель Госдумы также призвал ООН, ОБСЕ и ПАСЕ осудить действия британской стороны и призвать к ответственности тех, кто за этим стоит.

Ранее сообщалось, что эсминец Defender нарушил госграницу РФ. Инцидент произошел у мыса Фиолент. Нарушитель не реагировал на призывы российских военных сменить курс, поэтому по эсминцу пришлось открыть предупредительный огонь. Официальный Лондон отверг обвинения в провокации, заявив, что экипаж корабля ничего не нарушал.

#володин #британия #черное море #провокации
В Германии предрекли гибель украинской ГТС через 15 лет
В Германии предрекли гибель украинской ГТС через 15 лет
Ближнее зарубежье
17:51 | 27 июня
Ферстаппен лидировал в гонке Гран-при Штирии
Ферстаппен лидировал в гонке Гран-при Штирии
Спорт
17:45 | 27 июня
Сотрудница американского посольства стала жертвой карманников в Киеве
Сотрудница американского посольства стала жертвой карманников в Киеве
Происшествия
17:42 | 27 июня