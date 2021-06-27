Володин назвал угрозой мировой безопасности британскую провокацию с эсминцем Defender

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Любые провокации против ядерной державы подрывают мир и глобальную безопасность, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Таким образом Володин прокомментировал недавний инцидент с кораблем британских ВМС, который вторгся в территориальные воды РФ вблизи Крыма. Председатель Госдумы также призвал ООН, ОБСЕ и ПАСЕ осудить действия британской стороны и призвать к ответственности тех, кто за этим стоит.

Ранее сообщалось, что эсминец Defender нарушил госграницу РФ. Инцидент произошел у мыса Фиолент. Нарушитель не реагировал на призывы российских военных сменить курс, поэтому по эсминцу пришлось открыть предупредительный огонь. Официальный Лондон отверг обвинения в провокации, заявив, что экипаж корабля ничего не нарушал.