В Чехии вопрос о дальнейших отношениях с Россией решит новое правительство

unsplash.com / Polina Podlesnaya

Новое правительство Чехии примет решение о том, каким образом нужно выстраивать отношения с Россией. Об этом сообщил глава МИД страны Якуб Кулганек.

Новый кабмин будет сформирован по результатам предстоящих выборов, которые пройдут 8 и 9 октября. После этого правительство решит, каким способом страна будет выстраивать отношения с Россией.

"Отношения должны были бы строиться на основе взаимного уважения и должны были бы быть, если это возможно, прагматичными", — добавил Кулганек.

Также он назвал условия для начала диалога между Прагой и Москвой. В первую очередь Россия должна исключить Чехию из списка недружественных стран.