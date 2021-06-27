Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

В США рассказали об унизительном для Меркель ответе Евросоюза

Политика
83

В США рассказали об унизительном для Меркель ответе Евросоюза
bundeskanzlerin.de / Официальный сайт канцлера ФРГ

Евросоюз в штыки воспринял идею канцлера Германии Ангелы Меркель провести переговоры с Россией. Об этом высказались политологи из США.

Американские аналитики издания The National Interest оценили реакцию ЕС на предложение Меркель провести саммит с РФ. По мнению экспертов, ответ Совета Евросоюза стал особенно унизительным для канцлера ФРГ в ее последние дни на посту. Германия и Франция не ожидали такого сильного протеста.

"Особенно резкой была реакция Литвы, назвавшей французско-германскую инициативу безответственной и примером исторической близорукости", — сообщают авторы издания The National Interest.

Эксперты отметили, что реакция некоторых стран ЕС на предложение Меркель выглядит особенно удивительно на фоне недавнего саммита Россия — США в Женеве. Евросоюзу нужно хоть как-то урегулировать отношения с Москвой для собственной самодостаточности, приводит мнение аналитиков "ПолитРоссия".

#евросоюз #франция #меркель #германия
В Германии предрекли гибель украинской ГТС через 15 лет
В Германии предрекли гибель украинской ГТС через 15 лет
Ближнее зарубежье
17:51 | 27 июня
Ферстаппен лидировал в гонке Гран-при Штирии
Ферстаппен лидировал в гонке Гран-при Штирии
Спорт
17:45 | 27 июня
Сотрудница американского посольства стала жертвой карманников в Киеве
Сотрудница американского посольства стала жертвой карманников в Киеве
Происшествия
17:42 | 27 июня