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Евросоюз в штыки воспринял идею канцлера Германии Ангелы Меркель провести переговоры с Россией. Об этом высказались политологи из США.

Американские аналитики издания The National Interest оценили реакцию ЕС на предложение Меркель провести саммит с РФ. По мнению экспертов, ответ Совета Евросоюза стал особенно унизительным для канцлера ФРГ в ее последние дни на посту. Германия и Франция не ожидали такого сильного протеста.

"Особенно резкой была реакция Литвы, назвавшей французско-германскую инициативу безответственной и примером исторической близорукости", — сообщают авторы издания The National Interest.

Эксперты отметили, что реакция некоторых стран ЕС на предложение Меркель выглядит особенно удивительно на фоне недавнего саммита Россия — США в Женеве. Евросоюзу нужно хоть как-то урегулировать отношения с Москвой для собственной самодостаточности, приводит мнение аналитиков "ПолитРоссия".