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Доктор Мясников призвал изменить подход к россиянам, которые не привились от COVID-19

Общество
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Доктор Мясников призвал изменить подход к россиянам, которые не привились от COVID-19
instagram.com / @drmyasnikov.ru

Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил о необходимости вакцинации от коронавируса перед осенне-зимней волной заболевания.

По словам специалиста, антитела появляются только спустя 1,5-2 месяца после первой прививки. Мясников уверен, что следует пересмотреть "санкционную политику" в отношении непривитых.

"Чтобы снизить накал страстей, нужно разговаривать с ними, отвечать на частные вопросы. Я уже писал про необходимость доступных онлайн или телефонных консультаций именно по медицинским вопросам", — подчеркнул медик.

Коронавирусом переболели в несколько раз больше людей, чем гласит официальная статистика. Именно поэтому, по мнению Мясникова, ограничения не должны касаться людей с антителами.

#вакцина #мясников #коронавирус
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