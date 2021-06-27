В Германии предрекли гибель украинской ГТС через 15 лет

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен, помимо прогнозов по вступлению Украины в НАТО, также поделилась своими соображениями касательно украинской газотранспортной системы (ГТС). По ее словам, руководству страны не нужно налаживать связи за рубежом для модернизации газовых сетей, ведь уже через несколько лет они потеряют свою актуальность.

Когда Россия достроит трубопровод «Северный поток — 2», Украина перестанет быть «трансферной зоной» для поставок «голубого топлива» в Европу, сообщает издание «Украина.ру».

«Через 15 лет газа будет использоваться так мало, что надо думать, следует ли сейчас модернизировать всю эту сеть газопроводов, если мы знаем, что ее использование — на очень ограниченное время. Эта сеть уже сильно устарела, и потому не знаю, следует ли вкладывать в нее еще большие деньги», — заявила Фельдгузен.

Немецкий дипломат призналась, что уже много лет работает на Украине (в должности посла 2019 года, до этого работала пресс-секретарем посольства Германии в Киеве) и помнит, что переговоры о модернизации ГТС велись властями еще в 2010 году. Однако с того момента Киев так и не взялся за «газовый вопрос».