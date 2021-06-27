Противостояние с Путиным мешает Байдену восстановить отношения с Германией

Global Look Press / European Union/XinHua

Президент США Джо Байден попал в ситуацию, из которой нет выхода, пишет обозреватель журнала Foreign Policy.

Согласно тексту публикации, в наследство от своего предшественника Дональда Трампа американскому лидеру досталась ситуация, в которой необходимо одновременно реабилитировать отношения с давним стратегическим партнером Германией, а также дать отпор России. Камнем преткновения является строительство газопровода "Северный поток — 2", в котором заинтересован Берлин.

Влияние на строительство газопровода ожидаемо ухудшит восстановление диалога с Германией. Однако внутренние политические силы в США настаивают на санкциях в отношении энергетического проекта на фоне противостояния с российской стороной.