Менеджер МакSим призвала дождаться официальных данных о здоровье певицы

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Представитель известной российской певицы МакSим Яна Богушевская заявила, что СМИ распространяют ложную информацию о состоянии здоровья артистки.

Пиар-менеджер исполнительницы призналась, что о состоянии здоровья Максимовой, которое резко ухудшилось, судя по заявлениям СМИ, ей ничего не известно. Богушевская призвала не верить всем источникам информации, а лучше дождаться официальных данных о звезде. Как только что-то станет известно о самочувствии артистки, она обязательно расскажет фанатам, передает Федеральное агентство новостей.

Совсем недавно в Сети появились данные о том, что состояние исполнительницы оценивается как критическое. Легкие певицы, судя по сообщениям СМИ, поражены на 80%, в связи с чем ее перевели с аппарата ИВЛ на ЭКМО, который искусственно насыщает кровь кислородом.

Звезды отечественного шоу-бизнеса призвали фанатов МакSим спокойнее относится к информации о здоровье любимой певицы. Лечащие врачи считают, что исполнительница популярных молодежных песен встанет на ноги и еще порадует своих поклонников, несмотря на тяжелое нынешнее состояние.