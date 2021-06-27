Омбудсмен ДНР назвала число пострадавших в результате вооруженного конфликта в Донбассе

Федеральное агентство новостей /

Свыше восьми тысяч жителей ДНР получили ранения в результате вооруженного конфликта в Донбассе, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Такое количество пострадавших насчитывается с начала боевых действий на востоке Украине в 2014 году. По словам Морозовой, все эти люди не были жертвами случайных обстрелов, бойцы Вооруженных сил Украины целенаправленно открывают огонь по гражданским объектам и жилым секторам.

Действия ВСУ являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Бойцы Вооруженных сил Украины систематически осуществляют обстрелы и стягивают военную технику к линии соприкосновения в Донбассе, чем регулярно нарушают установленные ранее Минские соглашения.