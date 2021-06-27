«Все закономерно»: Талалаев оценил игру сборной России на Евро-2020

Global Look Press / Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Главный тренер клуба "Ахмат" Андрей Талалаев оценил выступление сборной России по футболу на континентальном первенстве.

Российская национальная команда вновь не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы. Одержав всего одну победу, подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место в группе B. Наставник "Ахмата" Андрей Талалаев в интервью изданию "Спорт-Экспресс" признался, что выступление сборной России на турнире, который проходит с 11 июня по 11 июля, его не удивило.

"Мне кажется, все закономерно. Такой результат — следствие того, что переживает сейчас весь наш футбол", — подчеркнул Талалаев.

Наставник "Ахмата" подчеркнул, что сборная России пока не готова конкурировать с Бельгией и Данией, которые входят в топ-10 рейтинга ФИФА. Действующим чемпионом Европы по футболу является португальская национальная команда.