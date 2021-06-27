Украинские власти убрали из черного списка российского певца Филиппа Киркорова

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Министерство культуры и информационной политики Украины вычеркнуло российского певца Филиппа Киркорова из своего черного списка.

Знаменитый артист пробыл в черном списке Киева всего три дня. Согласно данным на 24 июня, в перечень Минкультуры Украины был внесен 201 человек.

При этом по состоянию на воскресенье в черном списке находятся 200 человек, и Киркорова среди них нет. Список деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины, опубликовали еще в августе 2015 года. В него попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум и другие российские звезды эстрады.