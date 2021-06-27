Захарова назвала главное отличие политики России и НАТО

Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, чем различаются политические направленности России и стран НАТО. Ярче всего это видно на примере недавнего высказывания Анки Фельдгузен – посла Германии на Украине – о шансах Киева сблизиться с Европой.

Североатлантический альянс пока не рассматривает Украину, как потенциального партнера в рамках блока, потому что боится открытого столкновения с Россией. По мнению Захаровой, в этом и состоит отличие западной политики от политики РФ.

«На этой фразе немецкого посла очень удобно привести пример отличия мировоззрения России от идеологии стран НАТО. По словам немецкого посла, все боятся быть с Россией в прямой войне. То есть дело в страхе. А Россия в основу своей национальной политики, включая внутреннюю и внешнюю, заложила не страх войны с кем-то, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания. Почувствуйте разницу, как говорится», — написала представитель МИД в своем Telegram-канале.

НАТО обвиняет Россию в том, что она якобы «не имеет политической воли достичь каких-то договоренностей» с Европой. В то же время страны-члены Альянса устраивают рискованные провокации, пытаясь навлечь на себя ответный удар и обвинить Москву в эскалации и без того напряженных отношений.

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За примером далеко ходить не надо: всего несколько дней назад у берегов Крыма внезапно оказался британский эсминец HMS Defender («Защитник») с управляемым ракетным вооружением на борту. Теперь же НАТО вместе с Украиной устраивают военные учения Sea Breeze недалеко от границ России, чтобы вновь склонить страну к дестабилизации.

«Мы же прекрасно понимаем, что эти учения тоже преследуют две глобальные задачи. Первая — это бесконечная дестабилизация по периметру российской границы. Это провокация для того, чтобы провоцировать, вызывать на ответ. А этот ответ должен быть, потому что это суверенное государство, суверенная граница. И постоянно выдавать этот ответ за некие агрессивные действия — это и есть провокативная деятельность. А второй момент — перебрасывать на территорию Украины различные виды техники, вооружения экипировки и оставлять их там», — объяснила Захарова.

Представитель МИД добавила, что такую деятельность можно открыто считать «подрывной». На этом маневры Североатлантического альянса вблизи российских границ не заканчиваются. В этом году НАТО проведут еще семь военных учений.