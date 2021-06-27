Программа льготной ипотеки в России будет пролонгирована по поручению Путина

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Продлить действие программы льготной ипотеки со ставкой не выше 7% годовых до 1 июля 2022 года поручил Кабмину РФ президент России Владимир Путин.

Максимальный размер жилищного кредита не должен превышать 3 млн рублей, уточняется в списке поручений главы государства по итогам ПМЭФ-2021.

Кроме того, Правительству РФ поручено обеспечить расширение условий льготной ипотечной программы для семей с детьми. Необходимо предусмотреть возможность получения до 31 декабря 2023 года кредита семьями, где после 1 января 2018 года появился первый или последующий ребенок.

Ставка по данному займу — 6% на весь срок кредита. Семья может приобрести жилье на первичном рынке или рефинансировать выданную ранее ипотеку.