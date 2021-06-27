Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Программа льготной ипотеки в России будет пролонгирована по поручению Путина

Экономика
/ Обновлено: 27 июня 2021 16:07 72

Программа льготной ипотеки в России будет пролонгирована по поручению Путина
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Продлить действие программы льготной ипотеки со ставкой не выше 7% годовых до 1 июля 2022 года поручил Кабмину РФ президент России Владимир Путин.

Максимальный размер жилищного кредита не должен превышать 3 млн рублей, уточняется в списке поручений главы государства по итогам ПМЭФ-2021.

Кроме того, Правительству РФ поручено обеспечить расширение условий льготной ипотечной программы для семей с детьми. Необходимо предусмотреть возможность получения до 31 декабря 2023 года кредита семьями, где после 1 января 2018 года появился первый или последующий ребенок.

Ставка по данному займу — 6% на весь срок кредита. Семья может приобрести жилье на первичном рынке или рефинансировать выданную ранее ипотеку.

#путин #ипотека #пмэф #поручения #льготная ипотека
В Москве обновился очередной температурный рекорд
В Москве обновился очередной температурный рекорд
Общество
16:30 | 27 июня
«Пускай мучаются»: Сатановский раскритиковал идею переговоров ЕС и РФ без Путина
«Пускай мучаются»: Сатановский раскритиковал идею переговоров ЕС и РФ без Путина
Россия и мир
16:30 | 27 июня
Омбудсмен ДНР назвала число пострадавших в результате вооруженного конфликта в Донбассе
Омбудсмен ДНР назвала число пострадавших в результате вооруженного конфликта в Донбассе
Армия
16:26 | 27 июня